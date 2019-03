Kairys ja Kurtinaitis: füüsis otsustas, Kalev väsis lõpus

Tema Himki kolleeg, teine leedulane Rimas Kurtinaitis märkis, et Euroliigas mängimine kulutab küll kõvasti jõuvarusid, aga tema hoolealused olid ikkagi värskemad. «Olime lõpus kiiruses üle,» märkis Kurtinaitis. «Meile oli teada, et tuleb raske mäng, sest kõik tabeli keskosa meeskonnad nagu Kalev, VEF, Nižni on ohtlikud. Eriliselt pingutatakse Euroliiga tiimide CSKA ja Himki vastu. Kalev võitles kõvasti, pidas meiega hästi sammu ja olen õnnelik, et võitsime.»