Eesti iluvõimlemise juuniorkoondis naasis Ukrainast kolme medaliga

«Euroopa meistrivõistlused ootavad ees maikuus, trennisaalis on suur töö ära tehtud, nüüd on olulisim kasvatada enesekindlust välisturniiridel nimekate konkurentidega võisteldes. Natuke saame kavasid ka raskemaks teha, et veel kõrgemat hinnet teenida,» ütles koondise treener Gorbunova. «Tüdrukud on fantastilised, nad on ju tavalised 14-aastased koolitüdrukud, kes hommikul on koolis ja siis pärastlõunal trennis. Ka koolidel on põhjust olla uhke oma õpilaste tulemuse üle».