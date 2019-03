Liverpooliga heitleval Guardiolal on koondisepausi eel üks suur soov

Seejuures jäävad koondisepausi ajal Manchesteri klubi juurde vaid üksikud vanemad mängijad – suurem osa jalgpalluritest tõmbab koondisesärgi selga, et oma kodumaad esindada. Kuna Cityt ootab aprillikuus ees tihe mängudegraafik, siis Guardiola loodab südamest, et ta ei pea pärast koondisepausi tegelema uute vigastatud mängijatega. «Ma palvetan, et nad tuleksid tagasi tervetena,» ütles 48-aastane hispaanlane meeskonna kodulehe vahendusel.

«Nad peavad minema oma rahvusmeeskondade juurde, nautima ning mängima oma riigi nimel, kuid ma loodan, et nad tulevad tagasi sellises seisus, nagu nad praegu on. Võibolla lööb mõni neist vahepeal kolm väravat ning naaseb sama rütmiga meeskonna juurde, kes teab? Ma tahan neid lihtsalt tervetena siia tagasi,» toonitas Guardiola.

Cityt võivad naljakuul ees oodata kuni kaheksa kohtumist nii liigakarikasarjas, Premier League’is kui ka Meistrite liigas (vastane liigakaaslane Tottenham – toim). Sellest hoolimata on Guardiola veendunud, et meeskond saab nii füüsiliselt kui ka vaimselt pakutava väljakutsega hakkama. «Me vajame kõiki – see on hullumeelne,» kommenteeris ta aprillikuu mängudegraafikut.