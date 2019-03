Heiko Rannula: püüame jätkata viimaste mängude lainel

«Talvel oli meil kehvem periood, siis ütlesin, et potentsiaali on meil kõvasti. Kaks viimast mängu on näidanud, et kõik on võimalik, püüame samal lainel jätkata. Küsimus on selles, kas saame kaitses hakkama. Kui jah, läheb ka rünnak kenasti jooksma. Koosseis on korralik, positsioonid täidetud, pingi pealt abi tulemas. Tõsi, leidub segavaid pisivigastusi.»