Rallireporter: mullu nägime, kui hea on Tänak, aga tänavu on ta veel küpsem ja edasi arenenud

Mainekas rallireporter võttis luubi alla MM-sarja neli esimest meest ehk Ott Tänaku (Toyota), Sebastien Ogier’ (Citroën) Thierry Neuville’i (Hyundai) ja Kris Meeke’i (Toyota). Meeldetuletuseks ka MM-sarja üldseis (3/14): 1. Tänak 65 punkti, 2. Ogier 61 p, 3. Neuville 55 p, 4. Meeke 35 p.

Ogier’st:

Ta on meisterlikult hea. Kas see on kokkusattumus, et Citroënil on pärast Sebi ja Julien Ingrassi taasliitumist meeskonnaga kolmest etapist kaks võitu? Enne võitis Prantsusmaa autotootja kahe aastaga vaid kolm rallit.

Nende mõju meeskonnale on kirgas. Kui nad liitusid kaks aastat tagasi M-Sportiga, siis nad värskendasid meeskonda ja panid tiimi endasse uskuma. Oh, ja ärge unustage statistikat: iga kord tuleb maailmameistriks sõitja, kes võidab nii Monte Carlo kui ka Mehhiko ralli… Teiste sõit on sõidetud.

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja ja Sebastien Ogier (paremal). FOTO: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Tänakust:

Eestlane on võitnud vaid korra, aga oleks võinud võita ka kaks korda. Monte Carlo ralli oli tema jaoks suurepärane, kuni tuli rehvipurunemine. Ta domineeris Rootsis ja oli reedel Mehhikos teepuhastaja rollis muljet avaldav.

Ei mingisugust kurtmist, et peab teed puhastama. Ta hoidis oma pea maas, et hoida kaotus võimalikult minimaalsena ja näitas maailmale, kui hea on ta laupäeval ja pühapäeval. Me nägime seda ka eelmisel aastal, aga nüüd on ta veel küpsem ja edasi arenenud.

Neuville’ist:

Kui ta poleks Monte Carlo kuuendal kiiruskatsel eksinud ja teelt välja sõitnud (kaotas umbes 20 sekundit – toim), siis võib-olla oleks igal tippsõitjal kirjas rallivõit, aga need käivad ralli juurde ja tuleb hakkama saada.

Kaks poodiumikohta on hea tulemus, aga tema probleemid Mehhikos peavad olema murettekitavad. Hyundai arengud peavad varsti tulema, vastasel korral libiseb see (meistritiitel – toim) see nendest kaugele.

Me ei tea enne hooaja lõppu, kui oluline oli tema oivaline päästmine Rootsi ralli laupäeval. Ta kaotas 360-kraadise piruetiga ainult mõned sekundid, samal ajal kui mõned kaotasid oma probleemide tõttu minuteid.

Meeke’ist:

Kas see on uus ja parem Meeke? Tema sooritused kolmel esimesel rallil olid tugevad. Soliidne start kuuendate kohtade näol Monte Carlos ja Rootsis ning head punktid (neli lisasilma – toim) Mehhiko ralli punktikatselt näitavad, et Kris sõidab peaga sama hästi nagu parema jalaga.

Tundub, et tema koostöö uue kaardilugeja Seb Marshalliga toimib hästi. Marshall toob autosse rahustavat mõju ja pikaajalises plaanis võib see olla märkimisväärselt kasulik.