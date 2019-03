Mercedese boss talveilmas kampsuniga kohtumisele saabunud Bottasest: ta tegi oma elu parima sõidu

Wolff meenutas oma esimest kokkupuudet eile valitseva maailmameistri, meeskonnakaaslase Lewis Hamiltoni ees võidu võtnud 29-aastase Bottasega. «2008. aastal helistas mulle noor poiss, kes soovis kokku saada. Viinis sadas lund ning see noor Soome poiss tuli kokkusaamisele pulloveris, tal polnud jopet seljas, ning küsis oma võimalust,» kirjeldas 47-aastane austerlane oma kodumaa pealinnas toimunud kohtumist.

«See noor poiss asus domineerima Renault Eurocupi sarjas, konkureerides nii Jean-Eric Vergne’, Daniel Ricciardo kui ka Roberto Merhiga. See on Valtteri Bottas, keda ma nägin toona ning ka nüüd. Ma arvan, et võibolla tema Williamsis oldud aastatele (2013–2016) järgnenud šokküleminek Mercedesesse oli midagi, mis vajas veidi seedimist,» rääkis Wolff.

Toto Wolff. FOTO: Hasan Bratic/SIPA / Hasan Bratic/SIPA

Mercedese tiimipealiku sõnul on Bottas astunud sammu võrra kõrgemale tänu arenenud vaimutugevusele ning samuti asjaolule, et ta on käimasolevale hooajale tulnud vastu mõtteviisiga «Tahan olla tugev sõitja!». «Ta näitas meile kogu nädalavahetuse jooksul, et polnud mitte ühtegi sessiooni, kus ta oleks liiga kehv olnud,» kiitis Wolff, kelle sõnul tegi Bottas Melbourne’i tänavaringrajal oma elu parima sõidu.

«Ma arvan, et olen näinud peaaegu kõiki sõite tema karjääris erinevates kategooriates ning see oli neist kõige tugevam,» ütles ta, kuid lisas, et Hamilton on väga konkurentsivõimeline piloot.