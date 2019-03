Elu pärast dopingutormi: töö Pekingi olümpia nimel juba käib

Kui Koll koos Martin Nassariga Pekingisse kohale jõudis, oli Eesti suusamaastik 180 kraadi muutunud – vanemad kolleegid Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu olid Seefeldi MMil seoses dopingukahtlustusega kinni võetud, hiljem selgus, et kahtlustustel on alust ning suusatajad on pikemalt veredopinguga mehkeldanud. Ent Hiinasse sõitnud noored ei saanud muremõtetega end pikalt piinata – kohalikud asusid neid koheselt poputama ning näitama, kuidas nad on võimelised kolme aasta pärast Pekingis toimuvaid olümpiamänge korraldama.