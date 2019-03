Parimas vanuses karjääri lõpetanud Risto Lepp teeb tagasituleku

Soov käsipalli nautida tõi tagasi platsile

«Olen mitu kuud iseseisvalt tagasituleku nimel üldkehaliselt töötanud ning viimased paar nädalat ka meeskonnaga kõik pallitreeningud kaasa teinud. Kehaline seisund, liigesed ja lihased on üllatavalt heas seisus. Tehnika, kiirus ja platsinägemine pole enda arvates kuhugi kadunud. Kui ma oleks oma kunagisest tippvormist jäänud kaugele, siis ma poleks tagasituleku otsust teinud. Olen alati käsipallimängu ja profisportlase elu nautinud. Minu arust on profisportlase elu üldse üks lahedamaid, mida saab elada. Oma tagasitulekuga ei soovi kelleltki kohta ära võtta, pigem on meil vaja pikemat pinki, et saaksime alati olla maksimaalt agressiivsed kaitses ning rünnakul, mängida kiiret, ilusat ja intelligentset käsipalli,» lausus Lepp, kes astub samas ka abitreeneri rolli.

Noored vajavad arenemiseks kogenud mängijate tuge

«Olen alates 2017. aasta suvest esindusmeeskonna projekti vedanud, kahel hooajal ka ise juulis ja augustis täies mahus hooaja kehalise ettevalmistuse kaasa teinud. Olen tihti ka treenerina ise trenne läbi viinud, kuid ise kaasa tehes on suurepärane võimalus meeste hetkeseisu ise hinnata. Meeskonna mänge olen seni jälginud tribüünilt, et näha suurt pilti ja mitte minna pingi peal ise emotsiooniga kaasa. Näen, et alles tänavu on meie ehk treenerite meeskonna (peatreener Jüri Lepp, üldkehalise ettevalmistuse treener Jürgen Soo ja väravavahtide treener Martin Lillepea – toim) jutt aastase viitega poistele kohale jõudnud. Noortele on olnud projektis palju uut infot, uusi nõudmisi ning eale kohaselt on nad tihti ka ebastabiilsed. Näen väga palju potensiaali meestel areneda igas mõttes. Nõuan nii endalt kui ka poistelt palju,» lausus Lepp, kellele lisaks kuuluvad sel hooajal meeskonda kogenumatest mängijatest mängujuht Uku-Tanel Laast (27) ning vasakukäeline tagamängija Sergei Glinka (29).