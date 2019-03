Miami Openil võib ees oodata Federeri ja Wawrinka kordusmatš

Kuna Rafael Nadal jätab turniiri vahele, siis on teise asetuse saanud Saksamaad esindav Alexander Zverev, kes mängib David Ferreri ja Sam Querray vahelise kohtumise võitjaga. Zvereriga samas tabeliveerandis on ka Kreeka tõusev täht Stefanos Tsitsipas ning horvaat Marin Cilic. Tiitlikaitsja on ameeriklane John Isner, kes alistas mullu finaalis just Zverevi 6:7(4),6:4, 6:4.