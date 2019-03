«Kui tahad, pane mulle pasunasse,» treenerite nõuandeminutid tennises meenutavad pigem sõud

Sabalanekat ja Tursunovi seob praeguseks kümnekuuline koostöö. Peaaegu iga nende time out on etendus. Üks meeldejäävamaid toimus möödunud aastal Wuhani turniiril Hiinas, mille Sabalenka teatavasti võitis. Enne otsustavat setti ukrainlanna Elina Svitolinaga pidas Tursunov Sabalenka ees järgmise monoloogi: «Mida sa korraldad? Pärast iga lööki sa vahid minu poole? Kas ma olen mingi võlur? Et ütlen võlusõnad ja sa enam eksi?» Vastuseks Sabalenka vaid noogutas ja naeratas vaevumärgatavalt. «Kas sa ei võiks oma suud kinni hoida! Arvad, et oled omast arust Roger Federer, kes vigu ei tee? Kas tema möliseb väljakul? Millest sa järeldad, et kui sa õiendad, siis enam vigu ei tee? Teed vea ja siis veel pritsid tatti! Lõpeta see kontsertide korraldamine ja kätega vehkimine. Vastane ju näeb, et see hüsteeritsev mutt annab kõik ise ära. Jää vait ja hakka mängima!». Otsustavas setis loovutas valgevenelanna Svitloinale kõigest ühe geimi...