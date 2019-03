Denis Shapovalov: ühe käega tagakäelöök on efektiivsem

Pärast võitu Marin Cilici üle Indian Wellsis oli kanadalane Federeri väljaütlemise peale närvis: «Ma tean, et ühekäeline tagakäsi on uskumatu löök. Jah, seda on keeruline õpetada, eriti noortele, kes pole veel piisavalt tugevad.»

«Paljud mängijad lasevad pallil liiga kõrgele tõusta, seda on raske tabada. Kuid pikas vinnas tasub see ennast ära. Lisaks meeldib kõigile ilusat ühe käega tagakäelööke vaadata – löök on lihtsalt visuaalselt kaunim. Ma arvan, et kahe käega tagakätt lüües ei ole löögis nii palju paindlikkust ja manööverdamisruumi,» lisas vasakukäeline Shapovalov, kelle ühe käega sooritatud võimsad tagakäelöögid saatsid Cilici Indian Wellsis 6:4, 6:2 kaotuse järel asju pakkima.