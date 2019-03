Baltimaade pikima traditsiooniga rahvaspordiüritus – ümber Viljandi järve jooks

«Tänavu oli kaua lumine ning praegugi on jooksurajad Viljandi ümbruses kohati kas jäised või väga porised ning seda arvestades on jooksjate senine aktiivsus olnud väga hea,» kiitis ümber Viljandi järve jooksu peakorraldaja Mati Jürisson. Tema seletusel on aastate jooksul olnud märgata, et seni kuni väljas on lumi, mõtlevad harrastussportlased pigem suusatamisele või saalialadele ning kevadistele võistlustele end kirja panema ei tõtta.

Mullu pani end ümber Viljandi järve jooksule ja kepikõnni distantsile kirja pisut üle 4000 inimese.

1. mail kell 12 saab Viljandi staadionilt stardi järjekorras 90. ümber Viljandi järve jooks. Esimene võistlus peeti 1928. aasta südasuvel. Seejärel oli kaks aastat pausi ning alates 1931. aastast on ümber Viljandi järve joostud igal aastal. Ka sõja-aastatel leidus alati sportlaseid, kes kevadel Viljandisse tee leidsid. Eestis ning Baltimaades pole ühtegi teist rahvaspordivõistlust, millel oleks pikem traditsioon.

Ehkki rajaolud on 90 aasta jooksul oluliselt muutunud, pole muutunud põhimõte, et igaüks võib endale sobiva trassi ise valida. Ainsaks nõudeks on korraldajad seadnud, et ligi 12 kilomeetri pikkuse jooksu käigus tuleb läbida kaks järve otstes asuvat silda.

Eelmise aasta hea koostöö ja kogemuse jätkuks kuulub ümber Viljandi järve jooks ka tänavu Eesti linnajooksude sarja ning nagu mullugi, on 1. mail Viljandis startiv jooks kogu sarja avapauguks.

Jooksu tõeliseks raudvaraks on aastakümnete jooksul saanud 85-aastane Mustla mees Benno Viirandi, kes tänavu kavatseb startida juba 61. korda. Ümber Viljandi järve jooksu korraldajad saadavad nimelise kutse starti kõigile meestele, kes on ümber järve jooksnud vähemalt 40 korda ning naistele, kes on lõpetanud ürituse vähemalt 20 korda. Tänavu on selliseid mehi kokku 30 ning naisi 10.