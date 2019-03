Kes kuuluvad tänavu Utilitase järelkasvutiimi?

Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi hindab Utilitase panust noorte sportlaste arengusse kõrgelt. «Utilitas on meie tippkergejõustiku järelkasvu aastaid väärikalt toetanud, hulk Utilitase tiimi kuulunud sportlasi on sellele vastanud heade tulemustega täiskasvanute klassis. Tippspordi üks keerukaid ülesandeid on motiveerida ja toetada efektiivselt järelkasvu arengut, Utilitas tiim on ses osas väga positiivne näide,» sõnas Teigamägi Energia avastuskeskuses toimunud esitlusel.

Utilitase nõukogu esimees Kristjan Rahu ütles, et Eesti noorsportlaste toetamine ja nende arengusse panustamine on ettevõtte jaoks oluline. «Utilitas toodab energiat, mis muundub hubaseks ja keskkonnasõbralikuks kodusoojuseks ja valguseks, sportlased aga muudavad oma sisemise energia tulemuseks. On heameel näha, et mitmed endised Utilitase järelkasvutiimi liikmed on jõudnud Eesti esinduskoondistesse ning nii kodus kui ka võõrsil märkimisväärsete tulemustega positiivseid emotsioone kaasaelajatele pakkunud. Soovime, et ka selle aasta tiimi liikmeid saadaks edu treeningutel ja võistlustel,» lisas Rahu.

Mitmed Utilitase järelkasvutiimi kuulunud sportlased on näidanud hiljem tiitlivõistlustel silmapaistvaid tulemusi. Tiimi on kuulunud Birminghami sise-MMil seitsmevõistluses pronksi võitnud Maicel Uibo, Londoni MMil kümnevõistluses neljanda koha saanud Janek Õiglane. Vasaraheite Eesti rekordiomanik Anna Maria Orel kuulub tiimi kolmandat aastat järjest. Teiste seas on Utilitase järelkasvutiimi kaudu tippu jõudnud Zürichi EMil hõbeda ja Rio olümpial kuuenda koha saanud Rasmus Mägi, samuti olümpiasportlased Grit Šadeiko, Tanel Laanmäe ja Liina Laasma.

Utilitase järelkasvutiimi eesmärk on võimaldada U23 vanuseklassi silmapaistvamatel kergejõustiklastel rohkem spordile pühenduda ning aidata kaasa üleminekule täiskasvanuklassi. Tiim on planeeritud pikaajalise projektina, olles oluline osa Eesti kergejõustiku saavutusspordi struktuurist. Võistkonda pääsevad igal aastal kuus paremate tulemustega sportlast, kellele tagatakse 12-kuuline stipendium. Utilitas järelkasvutiimi mentor on olümpiavõitja Gerd Kanter. Energiakontsern Utilitas annab juba kaheksandat aastat noorte kergejõustiklaste arengu toetamisse omapoolse panuse.

Utilitas järelkasvutiimi komplekteerimisel võeti arvesse sportlaste viimase suvise hooaja kahe parema määrustepärase tulemuse matemaatilist keskmist ja selle suhet viimasena kehtivasse täiskasvanute EMi normi IAAFi punktitabeli alusel. Arvesse lähevad kahe erineva võistluse tulemused, võistlus peab kuuluma Eesti või IAAFi liikmesriigi kalenderplaani. Mitmevõistluses, maratonis, käimises ja 10 000 m jooksus tiimi kandideerimisel arvestatakse ühte ehk hooaja parimat tulemust. Kvalifikatsiooniperiood on 1.03.2018–30.10.2018.