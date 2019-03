Itaalia F1 spetsialisti arvates võinuks Kimi Räikkönen Ferrari päästa

Sebastian Vetteli neljas ning Charles Leclerci viies koht läinud nädalavahetusel Austraalias ei olnud kindlasti Ferrari jaoks rahuldust pakkuvad tulemused. Seda enam, et mõlemad piloodid kaotasid võistluse võitnud Valtteri Bottasele ligi minutiga ning isegi kolmandana lõpetaud Max Verstappen edestas Itaalia autosid üle poole minuti.

Ferraride halba kiirust jõuti juba selgitada sellega, et küllap tuli mootorite jõudlust veidi vähendada, et vältida testimisel tekkinud probleeme. Nii meeskond ise kui ka tiimipealik Mattia Binotto aga seda ei kinnitanud. See-eest kurtis viimane auto tasakaalustatuse probleemidest.

«Ehkki tegime palju tööd, ei leidnud me õiget tasakaalu. Juba kvalifikatsioonisõidud näitasid, et meil on probleeme,» ütles Binotto GP Today’le.

Tiimi esisõitja Vetteli hinnangul jäi meeskonnal kindlasti midagi kahe silma vahele.

«Auto ja kõik numbrid mis meil on, räägivad enda eest, kuid praegu ei ole meil veel vastust. Nüüd tuleb minna tagasi tehasesse ja teha kõigele detailsem analüüs. Olen kindel, et leiame midagi, sest teame, et auto on tegelikult parem kui nädalalõpp näitas,» rääkis Vettel RaceFani veebilehe vahendusel.

Ferrari oli Melbournis hädas ka Pirelli keskmise tugevusega rehviseguga, mida sai eriti tunda Vettel, kes käis boksis 14. ringi järel ning kihutas seejärel 44 ringi keskmise tugevusega rehvidega. 28. ringil boksis käinud ning kõvad rehvid alla saanud Leclerci kiirus oli Vettelist aga selgelt parem.

Kõigele krooniks võttis sõna ka Itaalia ajalehe Autosprint toimetaja Maurizio Voltini, kelle arvates said Ferrarile saatuslikuks pigem suured tiimisisesed muutused.

Kaotas ju Ferrari Kimi Räikköneni ja Antonio Giovinazzin Alfa Romeole ning Daniil Kvjati Toro Rossole. Üheks F1-sarja parimaks autoarendajaks peetav Räikkönen oli kuni mulluse hooaja lõpuni Ferrari piloodiks, Giovinazzi ja Kvjat aga testisõitjad.

«Minu lõpparvamus on see, et Ferrari kaotas oma õige suuna. See läks neile kalliks maksma, et Räikkönen, Giovinazzi ja Kvjat ei olnud enam abiks kui neid enim vajati,» nentis Voltini GP Todayl’e.