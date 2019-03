PM Belfastis. Põhja-iirlaste treener vaatas kaotusi Eestile viimati eile õhtul

«Me ei loo endale liigseid illusioone, vaid anname aru, et sattusime raskesse gruppi. Teame, mis masti meeskonnad on Saksamaa ja Holland. Aga meie eesmärk on sellegipoolest edasipääs. Seetõttu pole ka mõtet salata, et meil on ootus ja isegi väike kohustus kaks esimest kohtumist võita. Oluline on anda kohe valiktsükli alguses endale võimalus, mitte jääda tagaajaja rolli. Seda enam, et mängud võõrsil Eesti ja Valgevevenaga saavad kindlasti olema veel raskemad kui kodus,» lahkas O’Neill.