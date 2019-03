Vaata sarja: droonide võistlussari väisas Tallinna Linnahalli

Võistlusdroonid on kerged ja väga vilkad nelja propelleriga õhusõidukid, mida piloot juhib raadio teel kasutades drooni pardal oleva kaameraga juhtmevabalt ühendatud videoprillidest nähtavat videopilti.



«Pidada droonivõistlust ajaloolises Tallinna Linnahallis on olnud üks minu ammuseid unistusi. Siin peetud muusikalid, koolilaadad ja sajad erinevad sündmused, mis minu puhul jäävad lapsepõlve on jätnud kustumatu mälestuse, ning kui siia üle kümne aasta uuesti sisse astusin pean tunnistama, et hoones hetkel valitsev õhustik vaid rõhutab selle koha kunagist hiilgust. Siinne ainulaadne keskkond pakub võistlejatele tavapärasest väga erinevat olustikku. Sel korral on meil väga kiire võistlusrada ning isegi kaheminutilsite lenduda täisgaasil läbimine ostub väljakutseks.» Ütles võistluse peakorraldaja Rando Mere. Võistlusdroonide lennutamine on globaalselt kiiresti arenev tehnikaspordiala, mis nõuab piloodilt välkkiireid reflekse ning külma närvi, seadmata seejuures kedagi reaalsesse ohtu ning rajal riskitakse vaid tehnika purunemisega.



«Võistlussõµidud on kaks minutit pikad ning nelja kaupa ühisstardist minnes on iga piloodi eesmärgiks olla oma finaalis kahe parema hulgas, sest see tagab pileti järgmisesse finaali, kuni A finaalis saavad kokku päeva neli kiireimat kes selgitavad välja esikolmiku. Piloodil eksimisruumi ei ole ning kõik kaks minutit tuleb lennata oma võimete piiril,» kirjeldas võistlusformaati ja adrenaliinitulva võistluste direktor Rainer Ressar.