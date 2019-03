Östberg kaotas kurioossel kombel neli MK-punkti

Esimesena finišeerinud Johaug teenis 200 minituuri punkti ning 50 punkti kiirema aja eest. Tagantjärele selgus aga, et Johaug oli Östbergist tegelikult aegalsem(!). Eksitus juhtus nimelt seetõttu, et FIS ümardab jälitussõidu stardiajad ümmarguselt täissekundi peale. Johaugile stardieelseks kaotuseks ümardati 2,5 sekundi asemel 2 sekundit, Östbergi 19,8 muudeti aga 20-ks.

Selle tulemusel sai Johaug sai Östbergi ees täiesti tühja koha pealt 0,7 sekundit edu.

Stardis kaotas Östberg Johaugile 18 sekundit ning finišeeris 17,9 pärast Johaugi. See tähendab, että Östberg suusatas 0,1 sekundit Johaugist kiiremini, aga kaotas FISi reeglite tõttu 0,6 sekundit ja seeläbi ka neli MK-punkti. Johaugist kiiremini suusatanud Östberg pidi rahulduma paremuselt teist aega näidanu 46 punktiga.

Kas tulekul on reeglite muudatus?

«Oleks väga kurb kui ta (Östberg – toim) kaotaks just nende nelja punkti pärast üldvõidu,» ütles Löfshus.

Ka FISi võistluspealik Pierre Mignerey oli seda meelt, et reeglid tuleks üle vaadata.

«Kui vahed tulevad väikesed, võib tõesti tekkida keeruline olukord,» märkis ta. «Praeguste reeglite järgi on tulemused õiged, aga mõistame, et seda võib olla keeruline selgitada. Plaanime rääkida reeglite muutmisest tuleva sügise algul, et saaksime õiged ajavahed ka stardiprotokolli.»