Mart Poomi meenutus BBC-le: Manchester United tundis minu vastu huvi, aga Derby ütles «ei»

Poom rääkis BBC-le: «Ma püüan hooaja jooksul üks-kaks korda vaadata Derby või teiste minu endiste koduklubide mänge. See on ebareaalne. Kui lähen mängu vaatama, pean end mõnikord näpistama, et saaksin aru: ma olin siin ja mängisin Premier League’i mänge suure rahvahulga ees. See tundub nagu teine elu.»