PM Belfastis. Kostjaga või Kostjata, selles on küsimus

Keskkaitsetrio Nikita Baranov – Joonas Tamm – Karol Mets valib end Klavani puudumisel nii-öelda ise. Õhus on võimalus, et Reim pruugib Metsa keskväljal ja annab võimaluse äsja Norra liigasse siirdunud Madis Vihmannile (eriti kui Põhja-Iirimaa kasutab tipuründaja pikakasvulist Kyle Laffertyt), aga pigem on taolise variandi tõenäosus kaduvväike.

Võtmeküsimus peitub selles, kuidas Reim kavatseb Vassiljevit kasutada. Kas peab tõhusamaks ta lahingusse paisata kohe, teades, et maestro jalalt võib särav löök või sööt tulla suvalisel hetkel, kuid arvestatav on ka oht põhja-iirlaste äärmiselt kiire ja füüsilise mängu vastu kaitsefaasis lootusetult hätta jääda? Või vajutada Kostja-nimelisele päästikule teise poolaja keskel, kui suurem intensiivsus veidi lahtunud – täpselt nagu oktoobris 2011, mil vahetusmees Vassiljev üksipäini mängu muutis, kaks väravat lõi ja Eesti 2:1 võiduga deliiriumisse viis?

Ründaja Henri Anier on end viimastes koondisemängudes näidanud pigem positiivsest küljest. Füüsilise iseloomuga ja rohket töövõimet eeldavad lahingud sobivad ta omadustele samuti. Küll on täpselt teadmata ta vorm pärast Korea esiliigasse kolimist. Teine võimalus on liigutada üksi ette Zenjov ning loota tema kiirusele võidujooksudes «30+ klubisse» kuuluvate keskkaitsjate Jonny Evansi ja Craig Cathcartiga. Kuid et vastas on Inglismaa Premier League’is pallivad mehed, oleks sellisest ainult ühele relvale suunatud käigust siiski rohkem kaotada kui võita.