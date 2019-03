Aruküla/Audentes jätkab võidulainel, Serviti liidrina

Viimsil läks aega pea 11 minutit, et visata esimene värav mängust, kui täpne oli Aleksander Oganezov. Aruküla/Audentese turvaline edu püsis, viimsilased said korraks vahe kolmele, ent siis eksiti kahel korral karistusvisetel ning võõrustajad olid uuesti 15:9 ees. Poolaja lõpp oli Viimsil tugev ja Mihkel Vaheri tabamus tõi tabloole numbrid 17:14.