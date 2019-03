Postimees TV: endine maailma esireket Azarenka võitis maratonlahingu

«Mäng kulges nagu ameerika mägedel. Dominika on ohtlik vastane. Me tunneme teineteist juba juunioride ajast peale. Usun, et pealtvaatajatel oli seda matši huvitav vaadata – mäng oli väga meelelahutuslik. Mul on heameel, et see turniir minu jaoks just nii algas,» sõnas Azarenka, kes praegu asub maailma naiste edetabelis 46. positsioonil.