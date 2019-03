Kunagine tennise tulevikulootus käis juba neljandal operatsioonil

Väga kaua Konjuh ITF juunioride karusellis ei tiirelnud. Ta jõudis samal aastal veel Roland Garrosil ja Wimbledonis poolfinaali ning lõpetas oma särava teekonna juunioride klassis US Openi võiduga.

Dubrovnikist pärit supertalent jõudis 16-aastaselt Wimbledoni kolmandasse ringi ja võitis Nottinghamis oma esimese WTA tiitli, saades selle eest piisavalt punkte, et aasta WTA edetabeli TOP 80ne seas lõpetada. Kuid juba siis tegi talle küünarnukk valu ning ta oli võistlustest mitu kuud eemal.

Konjuh leidis tippvormi taas 2016.aastal kui murdis ennast US Openil veerandfinaali, kus jäi alla Karolina Pliskovale. Ta oli edukas veel paaril WTA turniiril ning aasta lõpuks oli 19-aastane horvaadi neiu juba maailma 50 parima naistennisisti seas.

Kõige hullem oli see, et Konjuh ei teadnud, mida oma parema küünarnukiga pihta hakata. Treeningul probleeme ei olnud, kuid võistlustel lõi valu kohe välja. Jälle operatsioon.

«Ma arvasin, et sel aastal läheb kõik üles mäge, kuid pärast Budapesti turniiri ma ei saanud nädal aega isegi reketit käes hoida, kohati oli tunne nagu keegi lõikaks küünarnukki noaga,» rääkis Konjuh.

«Ma käisin järjekordsel operatsioonil, sedapuhku Floridas, otsisin parima arsti ja loodan, et saan uuesti palli lööma hakata juulis. Mul on küll suur arm käel, mis näeb välja nagu pesapalliõmblus, kuid ma siiralt usun, et kõik läheb hästi.»