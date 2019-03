46-kordne internatsionaal Kaimar Saag liitub Viljandi Tulevikuga

«Tuleviku huvi minu vastu oli algusest peale väga konkreetne ning tegelikult tehti mulle lepingupakkumine juba aasta lõpus,» rääkis Kaimar Saag. “Minu vastu tunti aga huvi ka välismaa madalamatest liigadest ning tahtsin need läbirääkimised enne lõpuni viia ja selguse majja saada. Tuleviku huvi püsis tugev, minu plaanidega hoidsid nad end detailselt kursis ning lõpuks otsustasin pakkumise vastu võtta ja koju tulla. Teen seda hea meele ja rahuliku südamega, sest tean, et mind oodatakse siin väga ning olen siin vajalik. Tänan klubi osutatud usalduse eest ning annan endast kõik, et meeskonnal ja klubil läheks hästi. Hea on jälle kodus olla!»