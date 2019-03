Ogier' lootused Argentinas ja Tšiilis särada said tagasilöögi

Nimelt on Ogier ka varasemalt soovinud kasutada meeskondades amorte just oma arvamuse järgi. Sama teed on prantslane läinud ka Citroenis – siiani kasutas Citroen Öhlinsi tooteid, nüüd Mehhikos olid kasutuses aga Reigeri toodetud amordid ning tulemus oli vägagi korralik.

«Kui ma stardin, surun alati kõvasti, võite sellega koheselt arvestada. Hooaeg on meil päris hästi alanud, aga Mehhikos olid mõned detailid, mis mid häirisid ja mida me ei saanud veel vahetada. Auto pole halb, oleme näinud selle potentsiaali, aga meil on ka ruumi arenguks,» lausus Ogier Autospordile.

Ogier' rõõm võib jääda aga üürikeseks, sest uute reeglite tõttu ei pruugi Citroen järgmistel kruusarallidel Argentiinas ja Tšiilis startida Reigeri toodetud amortidega, vaid meeskond kasutab taas vanemaid Öhlinsi amorte.

Meeskonna pealik Pierre Budar selgitas olukorda järgmiselt: «Uute reeglite järgi saame kahe auto peale kokku kasutada vaid viite amordikomplekti. Pärast Argentiinat saame küll kaks neist välja vahetada, aga see tähendab, et kolm komplekti amorte peavad vastu pidama kaks rallit ning kumbki neist rallidest pole amortidele kerge.»

Kuna Citroen pole aga saanud Ogier poolt kasutusele võetud Reigeri amorte raskel pinnasel pikemalt testida, ei julge Citroeni meeskond tõenäoliselt sellist riski võtta. «Need ei ole kerged rallid ning ilm võib olud veelgi keerulisemaks muuta. Peame mõtlema, kas kasutada Reigereid või siiski turvaliselt Öhlinseid,» lausus Budar.

Lisaks sellele on Citroen saamas ka uut aerodünaamikat, kuid seda nii varakult valmis ei jõuta. «Meil on tulemas täiesti uus aerodünaamika, aga sellega läheb veidi veel aega. Ilmselt ei saa me seda enne suve kasutada,» lausus Buddar.