PM Belfastis. Reimi katsetused enne uut valiksarja luubi all

Avapoolajal puuduvad Eestil loovas plaanis igasugused lootused, teisel üritatakse liine kergitada ja kõrgemal palli võita. Tagajärg on üsna omapärane, aga mitte imekspandav: karistusalasse tehakse vastasest märksa enam sööte (37-19), kuid sealt jõutakse löögile vaid korra, kaotades 18st duellist koguni 15.

Soome – Eesti 1:0 Mängupilt paraneb, tõhusus mitte. Pallivaldamine on võrdne, Eesti jõuab rohkem nii vastase väljakupoolele (71-58) kui –kolmandikule (54-43), ning sooritab 20 lööki Soome 13 vastu, kuid need lähevad teele keskmiselt 28 meetri (!) kauguselt. Tipuründaja Sergei Zenjov kaotab duellid või jääb suluseisu, talle pole ka piisavalt toetust. InStati raport kuulutab kuivalt, aga karmilt: «Eesti on äärmiselt ebaefektiivne ka standardolukordades.»