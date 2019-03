Postimehe aruanne Belfastist: heast plaanist sai vaat et harakiri

Veidi enne kohtumise algust imbus koondise tagalast välja info, et Reim läkitab kaardiväe lahingusse skeemi 5-2-1-2 järgi. Elu (ehk mäng ise) näitas, et reaalsuses kujunes Eesti formatsiooniks 5-2-3. Kolme kesk- ja kahe äärekaitsja ees patrullisid Karol Mets ja Artjom Dmitrijev, ülemises trios asetses Henri Anier paremal, Mattias Käit keskel ja Henrik Ojamaa vasakul.

Suurim mure – ääred. Võis aimata – kui mitte öelda, et oli ette teada -, et valitud taktika suurimaks nõrkuseks kujuneb haavatavus äärtel. Mure süvenes, kui põhiparemkaitsja Taijo Teniste pidi soojenduse viimasel minutil reielihase vigastuse tõttu ravile minema ja Gert Kamsile algkoosseisus ruumi tegema.

Suurt muutust ei toonud ka kaotusseisu jäämine ega Konstantin Vassiljevi pingilt sekkumine 68. minutil. 7,5 aasta eest oli just see käik samas olukorras Eesti päästnud ja toonud ajaloolise võidu. Kui Anier vaid kolm minutit hiljem üksi läbi pääses, lootis mõnigi romantik küllap juba: Belfasti ime kordub. Ent Anier rammis palli väravavahile pihta ning möödus veel kolm minutit, kui Põhja-Iirimaa kapten Steven Davis Eesti ametivenna Metsa vea järel penaltist võidu vormistas.

Kahtlemata oleks liiga lihtne väita: Reim meeskonna ees ja mängijad tema sabas ebaõnnestusid üksnes valitud plaani tõttu. Realist mõistab, et mistahes plaaniga läinuks keeruliseks – ega’s Põhja-Iirimaa juhuslikult Euroopa tugevate keskmike sekka pole tõusnud ja kodus eriti head mängu näita. Kuid üks on raudkindel: Reimi valik ei õnnestunud. Harakiri see just polnud, aga pigem langeti sedapuhku omast võttest selili kui tehti osav võidukäik nagu Ateenas. Paraku osutus kurvalt prohvetlikuks Reimi enda öeldu: «Mängu eel tundub plaan alati väga hea, kuid tegelikkus selgub ikka väljakul.»