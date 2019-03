Mieto on soomlastele legend, kes mahub ühte ritta Lasse Vireni, Matti Nykäneni, Marja-Liisa Kirvesniemi ja teiste mitmekordsete olümpiavõitjatega, ehkki oma neljal taliolümpial suutis ta esimeseks tulla vaid korra, ja sedagi teatesõidus. Ometi on ta end ajalukku jäädvustanud. Seda mitte üksnes oma karuse, suusataja kohta sobimatult üüratu suurusega – pikkust parimail päevil 197 sentimeetrit ja kaalu vähemalt 101 kilo –, vaid ennekõike traagiliste kaotustega. Sapporo talimängudel kaotas ta 15 km distantsil pronksmedali kuue sajandikuga, kaheksa aastat hiljem Lake Placidis jäi samal alal kullast ilma kõigest üheainsa sajandikuga. Too oli niivõrd absurdselt juuspeen kaotus, et rahvusvaheline suusaliit otsustas edaspidi juuksekarva mitte lõhki ajada ning mõõta aegu kümnendiku täpsusega.