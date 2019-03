Postimees TV. Mick Schumacher võrdlustest oma isaga: see on igaühe eesmärk

«Võrdlused isaga pole mulle kunagi probleemiks olnud. See on üsna lihtne. Minu jaoks on võrdlus F1 sarja ajaloo parima sõitjaga igaühe eesmärk, mida saavutada ning see, et saan oma isa enda iidoliks nimetada, on midagi väga erilist ning ma tunnen au, kui mind temaga võrreldakse, kuna minu võimuses on lihtsalt õppida ning püüda areneda,» rääkis Mick Schumacher.