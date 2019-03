Rein Taaramäe koduklubi tagas pääsu Tour de France'ile

Prantsusmaa velotuuri korraldajad teatasid, et kaks viimast pääset kuuluvad Prantsusmaa tiimidele, kellest üks on Team Direct Energie ning teine Team Arkea Samsic. Ühtlasi on Team Direct Energie jaoks tegu 20. järjestikuse aastaga, mil Tour de France'ile pääse teenitakse.