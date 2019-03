F1 hooaja esimesel etapil juhtunud kurioosne apsakas ajas piloodid paanikasse

«Minu ees seisnud McLareni tagatiib varjas nii palju mu vaatevälja, et nägin vaid esimesi tulesid. Pidin seetõttu liikuma vasakule, tekitades teiste hulgas väikese paanika,» rääkis Kubica hiljem väljaandele Motorsport.

Kuivõrd stardituled on kõigil F1-radadel samal kõrgusel, võib sama probleem tekkida ka eesootavatel GP-etappidel, kui kohe midagi ette ei võeta. Nii murrabki Rahvusvaheline autospordiliit FIA hetkel pead, kuidas sama probleemi edaspidi vältida.

Üks võimalus on paigaldada tagant startijatele omad tuled, nagu F1-sarjas kasutati varem 2009-2017. Toona eemaldati üleliigsed tuled just seetõttu, et madalamaks muutunud tagatiibade pärast polnud neid enam vaja.