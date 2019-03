Janari Jõesaar: ootangi endalt kogu aeg häid etteasteid

«Kahju vaid, et esimene nädal veidi metsa läks,» alustas Jõesaar Postimehega peetud vestlust varbavigastuse meenutamisest. Tõsi, päris välja pole traumat suudetud veel ravida. «Vigastus annab veel tunda, aga mitte nii, et ma midagi teha ei saaks. Pärast treeninguid saan taastusravi. Eks pean olukorda päev-päevalt jälgima. Praegu saan võistkonnaga kõike koos teha, loodetavasti vigastus ei süvene.»

Eestlasest tagamees kinnitas, et Kanaaride suurimal saarel Tenerifel võeti teda veebruari lõpus väga hästi vastu. «Kõik toimib, üleminek oli sujuv, klubi organisatsioon on päris hea. Meeskond on tore ja kokkuhoidev, treenerid täiega asja kallal – kui abi vaja, saab alati,» vuristas Jõesaar.