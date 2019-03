Mart Soidro: sporditegelased haarasid sule

Mul on kahju, et Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa lörtsis ära ühe ilusa eestikeelse sõna. Ilmselt pole ta lugenud Jaan Krossi «Kalleid kaasteelisi». Kui oleks, poleks ta söandanud Ellen Niidu välja pakutud sõna viigilehena elu hammasrataste vahele jäänud kamraadide puhul kasutada. Aga see selleks. Ma saan aru, et mõlema kirja autorid tegelevad siiras usus omaalgatusliku mainekujundusprojektiga, mõistavad dopingukasutuse hukka ja... hakkavad seejärel kunagisi sangareid õigustama.