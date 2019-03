Denver Nuggets – hooaja märkamatu üllataja

Mis seob neid 13 NBA korvpalliliiga meeskonda: Phoenix Suns, LA Clippers, Toronto Raptors, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Orlando Magic, Brooklyn Nets ja Denver Nuggets? Õige vastus on, et neil klubidel puudub NBA meistritiitel.