«Midagi pole viimaste aastatega muutunud. Neil oli kolm kuud aega autosid ette valmistada, kuid Ferrarid ei suutnud Mercedestega vahet endiselt tagasi sõita,» ütles Briatore, kelle arvates on Mercedes tänavu selge esikoha soosik. See on muidugi soomlastele väga meeltmööda, sest üks Mercedese pilootidest on soomlane Valtteri Bottas.

«Praegu on meil rehvide, mitte sõitjate MM-sari.»

«Kui Mercedes on nii tugev, käib ainus võitlus vaid Hamiltoni ja Bottase vahel, nentis Briatore, kelle hinnangul, peaks aga Ferrari leidma kusagilt puuduvad 0,8 - 0,9 sekundit. «Ütlen, et Mercedeste domineerimine jätkub. Jah, Austraalia rada on ebatüüpiline, kuid üldiselt on nii, et kui ollakse tugevad ühes kohas, ollakse tugevad kõikjal. Kui vabandused algavad juba esimese etapi järel ootab Ferrarit ees raske hooaeg,» lisas ta.

Briatore on veendunud, et Ferrari probleemid sõltuvad Pirelli rehvide töökorda saamisest. Siin kritiseeris itaallane ka praegust F1-sarja.