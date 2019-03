Tennisetaeva 18-aastane värske komeet jätkas jõulist võidumarssi

«Mida kõvem on võitlus, seda magusam on võit,» ütles Andreescu. «Sain jälle kogemuse võtta rikkamaks, kuid ma loodan, et ma ei pea selleks matšpalle päästma, et mänge võita. Oleksin võib olla pidanud kaotama, et üles ärgata. Täna ju peaaegu nii juhtus. Olen endale tänulik selle eest, kuidas ma olukorrast välja tulin,» sõnas Andreescu pärast kohtumist Beguga.