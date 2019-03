Video: konkurenti suusakepiga tabanud Venemaa suusataja sai MK-etapil disklahvi

«Ta vist arvas, et ma olin laskumisel liiga innukas, kuid ma saan sellest üle ja see teeb mind veelgi tugevamaks,» ütles 19-aastane Rootsi suusataja, kes Seefeldi maailmameistrivõistlustel sai täiskomplekti medaleid, pärast reedest sprindisistantsi Quebeci MK-etapil.

Veerandfinaalsõit oli täis draamat. Karlssoni ja venelanna vahel oli tõsine kontakt. Telepildilt on näha, et Karlssoni suusakepp tabab Belorukovat rinna piirkonda, selle peale läks venelanna täiesti keema ja virutas Karlssonile kepiga, nii et see purunes.