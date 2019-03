Hermet ja Velicka vedasid Tartu play-off’i: me ei lasknud end eelmisest kaotusest morjendada

Tänase mängu sangariteks kerkisid Kregor Hermet ja Arnas Velicka vastavalt 34 ja 33 punktiga, mehed tabasid kahe peale 13 kaugviset.

Jurmala gümnaasiumi spordihoones peetud kohtumist jälgis mõnisada inimest, aga tartlastele andis kindlasti vaimujõudu juurde kohale sõitnud 40-50 meeskonna toetajat, kes häälekalt mängule kaasa elasid. Mängu algus oli küll nii fännidele kui mängijatele kurjakuulutav, sest mõne minutiga jäädi 0:10 kaotusseisu. Kui mängitud oli seitse minutit näitas tabloo Jurmala 23:6 edu. Siis said aga tartlased Hermeti vedamisel oma mängu ka pisut jooksma ja avaveerand lõppes Jurmala 27:14 juhtimisel.

Teisel veerandil hakkas aga mängupilt tasapisi muutuma ja lätlaste esimese veerandi edu hakkas sulama. Hermeti ja Velicka kaugvisete toel tuli Tartu Ülikool iga minutiga lähemale ja poolajapausile viis meeskonna Velicka neljas tabav kolmene, mis vähendas Tartu kaotuse minimaalseks seisul 42:43.

Kolmas veerand kulges tartlaste mõnepunktilises eduseisus ja kuigi veerandi keskel oli vahe korraks ka seitsme peal, siis võõrustajad said kaugvisetega taas mängu tagasi. Kaspars Vecvargase vise viis Jurmala viimasele veerandile 68:67 eduseisus.

Viimane neljandik oli tõeline närvide mäng, sest mõlemale meeskonnal oli tabelis sama palju võite-kaotuseid ning võitu oli meeskondadel väga vaja. Veerandi keskel sai Jurmala kätte viiepunktilise edu seisul 81:76. Hermeti järjekordne kaugvise ning haigusest taastunud Julius Kazakauskase hea tegutsemine tõi Tartu aga taas punkti kaugusele. Lätlastel oli paar minutit enne lõppu taas viiepunktiline edu käes ja taas tõi Hermet kastanid tulest välja. Tema järjestikused kaheksa punkti viigistasid minut enne lõppu seisu 88:88 peale. Velicka seitsmes tabav kolmene viis 30 sekundit enne lõppu tartlased ette 91:89 ja Tartu Ülikooli 95:89 võidunumbrid vormistas Märt Rosenthal nelja vabaviskega.

Hermet tabas 12st kaugviskest kuus ja lõpetas mängu 34 punkti ja viie lauapalliga. Kõik 40 mänguminutit platsil olnud Velicka tabas seitse kaugviset 11st katsest ja viskas 33 punkti, andis kuus korvisöötu ja noppis viis lauapalli. Rosenthali arvele jäi 12 ja Kazakauskasele 10 punkti. Jurmala parim oli neli kaugviset tabanud Kristaps Mediss kokku 20 punktiga. Samuti neli kolmest tabanud Ugis Pinete kogus 14 ja Lauris Blaus 12 punkti.

Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene hinnangul hakkas asi sujuma siis, kui kaitses distsipliinist kinni hoidma hakati. «Alguses tegime kaitses vigu ja vastased said oma kaugvisked ära panna. Kui platsil hakati kaitsedistsipliinist kinni pidama, siis hakkas endal ka paremini välja tulema ja tuli lõpuni välja. Võtsime selle riski, et mõned mehed kukuvad viie veaga välja, aga see õigustas ennast. Võiduga saime Eesti-Läti liigas kuuenda ja koduse liiga jaoks kolmanda asetuse. Eks näis, kes eestikatel lõpuks vastu tuleb. Nüüd on nädal meeste ravimisele ning ettevalmistusele, siis mängime kaks veerandfinaalmängu Kalev/Cramoga ja vaatame mis seisus nende järel oleme,» sõnas Vene.

Üks päevakangelastest Hermet sõnas pärast mängu, et kõik olid mänguks valmis. «Väga magus võit. Kogu meeskond oli mänguks valmis ja keskendunud. Eile õhtul oli küll raske, aga teadsime, et täna on oluline mäng ja ei lasknud sellest ennast morjendada,» ütles Hermet.