Video: Neymarita Brasiilia piirdus maailma 76. koondise vastu viigiga

Nimelt kohtus Brasiilia sõprusmängus Portos Panamaga ja kui tavapäraselt kannab ikoonilist number 10 särki Neymar, siis tema vigastuse tõttu usaldati see nii eile kui kateisipäevaseks mänguks Tšehhiga Paquetale. Seega kerkis 21-aastane Flamengo kasvandik Pele, Rivaldo, Ronaldinho ja teiste legendide kõrvale, kes on number 10 all Brasiiliat esindanud, vahendab Soccernet.ee.