Vettel ootab 21-aastase Leclerciga pingelist võitlust Ferrari esisõitja kohale

«Ta on seni väga hästi hakkama saanud ning avaldab mulle kogu hooaja jooksul omajagu survet. Ma olen sellest teadlik ning see (võitlus Ferrari esisõitja positsioonile – toim) saab olema väga tasavägine. Ta on väga andekas,» ütles Vettel, kes ootab värske meeskonnakaaslasega tugevat lahingut.

«Ma olen kindel, et meil saavad tänavu olema karmid ja pingelised lahingud, kuid kõigest enam loodan ma seda, et meil saab koos lõbus olema,» tunnistas 31-aastane sakslane. «Ta on oma [karjääri] alguspunktis ning see on hea lähtepunkt,» lisas ta.