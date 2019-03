Kontaveit läheneb Kanepi rekordile

Eesti naiste esireket Anett Kontaveit mängib kõrgetasemelisel Miami turniiril suurepärast tennist. Miami Open kuulub WTA Premier Mandatory turniiride sekka, mis tähendab, et naiste tennises on suurema kaaluga vaid slämmi- ja aastalõputurniirid. Edu sellisel tasemel kajastub ka maailma edetabelis, kus Kontaveit on kerkinud karjääri kõrgeimale positsioonile.