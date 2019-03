JWRC-sarja teise koha omanik Roland Poom valmistus elu esimeseks Korsika asfaldiralliks Walesis

10 000 kurvi rallile on JWRC-arvestuses startimas 13. võistluspaari, kelle seas ka JWRC MM-arvestuse teised mehed Roland Poom–Ken Järveoja.

Kui veebruaris sõidetud Rootsi rallil olid eestlastel nii-öelda kodused tingimused, siis nüüd on ees ootamas abrasiivsel asfaldil sõidetav väga kurviline võistlus, mis paneb lisaks võistlejatele proovile ka auto pidurid ja rehvid.

Enne eesootavat Korsika rallit said Poom ja Järveoja läbida ligi 90 kilomeetrit Walesi asfaldil. Eestlastele valmistas testiks auto ette Briti meeskond EDSL Sport.

«Saime teha enne Korsika rallit korraliku asfalditesti Walesis ja usun, et saime hea enesetunde kätte. Katsetasime ka päeva peale erinevaid pidurite ja vedrustuse seadeid, et oskaks ralli ajal vajaduse korral muudatusi teha. Ralli tuleb kindlasti keeruline, aga usun et ettevalmistus esimeseks asfaldiralliks on olnud hea,» sõnas Poom peale testi ning enne eesootavat elu esimest asfaldirallit.

Kui 22-aastasel Poomil on ees ootamas karjääri kolmas MM-ralli ja esimene asfaldiralli, siis tema kaardilugejal Ken Järveojal on Korsika teedel täitumas ümmargune 20. MM-ralli start. Korsikal on Järveoja sõitnud varasemalt kahel korral ning viimati möödunud aastal.

«Korsika on Rolandi jaoks esimene asfaldiralli ning tal puudub sellel pinnasel varasem legendi koostamise- ja sõidukogemus. Hoolimata sellest, et meil ei saa seal kindlasti lihtne olema, lähme ka sinna sarnaselt Rootsiga sõitma peaga ja oma asja tegema. Hea, et saime enne rallit testida, kus olid sees ka sarnased nüansid, mis meid Korsikal ees ootamas,» sõnas Korsikal karjääri 20. MM-stardi tegev Järveoja enne eesootavat Korsika rallit.

Korsika MM-rallil ootab võistlejaid ees 14 kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 347,51 katsekilomeetrit. Ralli saab Eesti aja järgi alguse reede hommikul kell 09.29.

Autoralli MM-sarja üldarvestus JWRC-klassis: