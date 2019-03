Mait Patrail loodab peagi pikalt vigastuspausilt naasta

Patrail: keskendume karikavõistlustele ja eurosarjale

«Koduliigas pole meie tänavune seis eriti kiita,» tunnistas enne vigastust sügisel viie mänguga 14 väravat visanud ja 17 resultatiivset söötu andnud Patrail. «Aga samas – välja me ka ei lange, nii et saame keskenduda karikavõistlustele ja eurosarjale. EHF Cupil tulebki kolmapäeval väga tähtis kodumäng Našice RK Nexe vastu.»

Hannover-Burgdorf on tugevuselt teise eurosarja EHF Cupi B-alagrupis praegu viie silmaga kolmandal kohal, Nexel on üks punkt rohkem ehk võit viimases mängus viiks Saksamaa klubi veerandfinaali. Teist aastat järjest karikavõistluste finaalnelikusse jõudnud Hannoveri ootab 6. aprillil ees poolfinaal SC Magdeburgi vastu.

«Karikaturniir jääb mul muidugi mängimata, aga muidu läheb taastumine hästi. Arstid ja füsioterapeudid on väga rahul ning on lootust, et varsti saan juba alustada saalitreeningutega,» rõõmustas Patrail, kes vigastas põlve ristatisidemeid novembri algul kohtumises MT Melsungeni vastu.