NHLi mängijad keelduvad Trumpiga kohtumisest

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump korraldab täna Stanley Cupi võitjatele traditsioonilise vastuvõtu. Kutsutud on eelmise aasta meistermeeskond Washington Capitals, kuid vastuvõtule lähevad neist vaid osa, sest mitmed mängijad on kutsest ära öelnud.

Üks keeldunutest on Capitalsi staarväravavaht Braden Holtby. Reedel põhjendas ta oma otsust sellega, et ei taha oma maailmavaatega vastuollu minna. Holtby on muuhulgas tuntud kui seksuaalvähemuste õiguste eest seisja. Ta ütles, et Trumpi seisukohad on liiga paljus risti vastupidised tema omadele.