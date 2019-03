Käsipalli meistriliiga: heitlus jätkub nii esikoha kui viimase veerandfinaalipääsme nimel

Uuel nädalal võib paljugi selguda, ent kindlasti lükkub osa põnevust vaheturniiride viimasesse vooru. Tabelitipus on Põlva Serviti ja HC Kehra võrdselt 31 punktiga. Võidujooksus kuuendale kohale juhib hetkel Aruküla/Audentes, kel 12 silma, kuid SK Tapa on vaid kahe punkti kaugusel.

Uus mängudevoor algab juba teisipäeva õhtul, mil Põlvas lähevad vastamisi Serviti ja HC Tallinn. Kolm nädalat tagasi sai tiitlikaitsja kindla 31:20 võidu, aga pealinlastel on Serviti vastu tänavu ette näidata nii üks võit põhiturniirilt kui üleolek karikafinaalis. Vaheturniiril on põlvalased võitnud kõik neli mängu, Tallinn vaid ühe.

Tallinna talvel hõredaks muutunud read on vahepeal täienenud, ent endiselt puudub Rainer Kelk. «Pallitrennidega pole ta veel liitunud ja tunneme kaitsetugitalast suurt puudust," tunnistas Lepp. "Hetkel temale asendajat pole, aga loodame, et veerandfinaalideks saame Raineri rivvi tagasi.»

Teises A-vaheturniiri kohtumises võõrustab Kehra kolmapäeval Põlva Coopi. Kolmes senipeetud kohtumises sel hooajal on kehralased alati paremad olnud, ehkki sügisel tuli üks võit minimaalse paremusega. Vigastuste ja haigustega maadlev Coop pole vaheturniiril punktilisa saanud, Kehra on neljast mängust kolm võitnud ja korra Servitile kaotanud.

B-vaheturniiril sõidab SK Tapa külla HC Viimsi/Tööriistamarketile ning vajab hädasti võitu. Kolm nädalat tagasi saadi samast vastasest kindlalt 34:25 jagu. Kui nüüdki läheb nii, tuleb viimases voorus kuuenda koha play-offTapa ja Aruküla/Audentese vahel, sest isegi kui viimane säilitab kahepunktilise edu, viiks võit omavahelises mängus Tapa võrdsete punktide korral veerandfinaali.

«Meid ootab väga tähtis mäng! Ei tahaks oma noorele tiimile lisapingeid peale panna, aga vajame võitu ja sõidame selle järgi. Viimsil pole ehk kõige paremad ajad, aga nad tulevad alati võitlema ning loodan, et meie poistel pole aukartust vastaste vanuse ja kogemuse suhtes,» ütles Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

«Tapa ja Viimsi vastasseis on juba ajalooliselt põhimõtteline, nii et ehkki meil pole punktide nimel vaja mängida, siis on motivatsiooni küllaga,» sõnas viimsilaste juhendaja Jarno Nurm. «Meile sobib pingevaba mäng ning tahaks hooaja viimases kodumängus teha hea ja mõnusa esituse. Kindlasti tuleb raske mäng, sest Tapa vajab võitu, aga loodame veel kaarte segada.»