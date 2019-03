Endine MM-piloot: Oliver Solberg on järgmine autoralli suur staar

«Oliver on suurepärane noormees. Tean teda ajast, kui ta oli veel kuue aastane. Tema isa Petter oli talle kohe algusest peale abiks. Sellest on kasu olnud,» rääkis Block Autospordile.

«Oliver on nutikas poiss, kellel on hea iseloom. Nüüd on ta jõudnud sinnamaani välja, kus ta on jõudmas maailma tipule lähedale. Ma usun, et temast saab autoralli maailmas järgmine suur tegija,» lausus Block.