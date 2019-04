Kes suutis Korsika rallil oma paremuse maksma panna? Kes tulid Korsika ralli võitjateks ning kuidas käis Ott Tänaku ja Martin Järveoja käsi? 10 000 kurviga (või nagu Martin Järveoja ütles: hoopis 6100 kurviga) asfaldiralli on lõppenud ning aeg on võistlusele tagasi vaadata. Korsika ralli viimane kokkuvõttev saade on algusega kell 20.30 nähtav Postimehe ja Kanal 12 vahendusel.