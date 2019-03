Kontaveit: olin kuidagi eriti närviline, kuigi mängu tähtsusele ei mõelnud

«Ta on mind tõesti väga palju aidanud. Ta on treenerina nõudlik, aga mängude ajal toetav. Kui ta väljakule tuleb, mõjub ta mulle alati rahustavalt ja positiivselt. Olen sageli tundnud, et kui olen raskustes ja mäng ei suju, aitavad tema sõnad mul edasi pingutada ja uskuda,» kirjeldas Kontaveit klappi inglasest juhendajaga. «Aga meie koostöö pole põrmugi selline, et ta muudkui kiidab ja ütleb kõige peale «väga super». Kui ma ei tee midagi sellist, mida ta nõuab, siis loomulikult ütleb.»