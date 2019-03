Postimees TV: Kemba Walker viis Hornets lisaaja võidule Spursi üle

See oli Charlotte`i neljas võit järjest. Huvitaval kombel oli Hornets viimased neli lisaajale läinud mängu kaotanud. Walker võttis veel maha 9 lauapalli ning andis kaaslastele 11 resultatiivset söötu.

Hornets mängis ilma Nic Batumita, kes jättis haiguse tõttu vahele juba kolmanda mängu. Batum ütles, et ta on seoses haigusega nädalaga alla võtnud juba 6 kilo. Charlotte peatreener James Borrego teatas enne mängu, et kavatseb uustulnukat Devonte Grahami usaldada kui Kemba Walkeri vahtusmeest. Oma kavatsustest pidas mees kenasti kinni.