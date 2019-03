Ott Tänaku filmis on oluline roll ka Sébastien Ogieril ja Markko Märtinil

Filmis on üle 50 tegelase, neil kõikidel on Oti elus kas suurem või väiksem roll. Lisaks Otile endale avavad tema seiklusrikka elu ja karjääri tagamaid talle erinevatel aegadel lähedal olnud inimesed, nagu kunagised toetajad, kes siiani tagaplaanil olnud, aga tänu kellele Ott üldse sai hakata rallit sõitma. Loomulikult on Otil kujunemisel suur osa tema endisest rallisõitjast isal Ivar Tänakul.