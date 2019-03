Allikas: Fernando Alonso testib käesoleval nädalal Toyota Dakar-autot

Aastatel 2005 ja 2006 F1-tšempioniks tulnud Alonso teeb RaceFansi info põhjal Toyota Hiluxiga testsõite Botswana ja Namiibia piiri lähedal. Tegemist on sama autoga, millega võitis jaanuaris Nasser Al-Attiyah võitis kolmandat korda Dakari ralli.

Alonso on Toyota mootorispordiprojektides juba tuttav nimi, sest eelmisel aastal võitis ta Toyotal koos Sebastien Buemi ja Kazuki Nakajimaga Le Mansin 24 tunni sõidu.

Veel eelmisesl aastal kahtles hispaanlane, kas tema oskused lubavad ka teistel mootorispordialadel edu saavutada.

«Ma pean mõtlema ja aru pidama. On asju, mille suhtes pean olema aus. Pole kindel, kas mul on piisavalt oskusi, et teistel aladel toime tulla,» rääkis Alono mullu.